Frosinone, Raychev si presenta: "Darò il massimo per sfruttare le mie occasioni"

Adrian Raychev, giovanissimo esterno offensivo del Frosinone, si è presentato questa mattina in conferenza stampa. Queste le sue parole riportate da Tuttofrosinone.com

"Certo che conoscevo Frosinone come società, come club. Sono stato qua l'anno scorso con il Pisa, ero convocato per la Coppa e ho visto lo stadio, un stadio bellissimo e non vedo l'ora di partecipare e giocare con i miei compagni.

Io cerco di dare il massimo tutti i giorni in allenamento e poi spero di conquistare quella chance di giocare e poi vediamo, dipende tutto da me.

Il mister è molto serio, ci dobbiamo impegnare tanto nell'allenamento, si va a mille sempre e sono contentissimo perché mi farà crescere sicuro.

Ogni giorno mi sento meglio, sono arrivato un po' indietro rispetto agli altri, però ogni giorno mi sento meglio e spero di arrivare il prima possibile nelle condizioni ottimali.

Quando non sto in campo mi piace guardare le partite, Serie A, Premier League, Champions League, tutte le partite che ci sono e poi sono un ragazzo tranquillo, mi riposo, cucino, gioco alla PlayStation, cose normali.

Sono arrivato da poco, sono uscito solo per fare le spese, quindi non ho visto tanto, però sì, mi piace molto la città".