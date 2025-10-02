Gasperini difende i suoi attaccanti: "In caso di gol si sarebbe parlato di un Dovbyk rinato"

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta per 1-0 in casa contro il Lille, mister Gian Piero Gasperini è stato inevitabilmente interpellato sullo scarso rendimento dei suoi centravanti. Queste le sue dichiarazioni su Dovbyk, che ha fallito per due volte lo stesso calcio di rigore: "Magari con il gol si parlava di un Dovbyk rinato, ha fatto anche buone cose in questa partita. Ferguson credo che manchi un po' di potenza e di condizione: è stato fermo tanto, ha ancora bisogno di tempo. Falso 9 al posto della staffetta tra i due attaccanti? Non è solo la staffetta tra Ferguson e Dovbyk: io uso sempre 5-6 attaccanti in stagione. Mi ha sempre dato ottime risposte questo metodo".

Il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Sky Sport ha analizzato così questa sconfitta: "Intanto, non mi era mai capitato di sbagliare 3 rigori in una stessa occasione. Siamo andati in svantaggio presto, questo ha messo loro nelle condizioni migliori. Credo che la Roma, al di là di qualche errore tecnico, abbia giocato con voglia e ritmo e cercato il risultato fino alla fine. Magari non siamo stati forti nello sfruttare le opportunità, ma da queste partite si esce con qualcosa in più e migliorandosi. Nel secondo tempo abbiamo avuto continuità di attacco. Loro sono veloci e tecnici, non era facile accorciarli, ma abbiamo avuto spirito e intensità. Ci sono stati degli errori tecnici e dobbiamo sbagliare meno, ma devo guardare anche quanto di buono ha fatto la squadra".