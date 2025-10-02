Roma, Gasperini: "Incredibile sbagliare tre rigori. Guardo quanto fatto di positivo"

Il mister della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League contro il Lille perso per 0-1.

Cosa le è piaciuto e cosa è mancato alla Roma?

"Intanto, non mi era mai capitato di sbagliare 3 rigori in una stessa occasione. Siamo andati in svantaggio presto, questo ha messo loro nelle condizioni migliori. Credo che la Roma, al di là di un po' di errori sul piano tecnico, ha giocato con voglia e ritmo e cercato il risultato fino alla fine. Magari non siamo stati forti nello sfruttare le opportunità, ma da queste partite si esce con qualcosa in più e migliorandosi".

Il motivo che porta a sbagliare 3 rigori?

"Una situazione quasi unica e casuale. Però è successo e indubbiamente ha compromesso il risultato. La squadra, sul piano dello spirito, ha dato tanto. Quando perdi vedi tutto troppo negativo, ma per me usciamo con qualche valore in più".

Cosa ha imparato da questa partita?

"Non era facile con loro, che ripartivano molto. Nel secondo tempo abbiamo avuto continuità di attacco. Loro sono veloci e tecnici, non era facile accorciarli ma abbiamo avuto spirito e intensità. Ci sono stati degli errori tecnici e certamente dobbiamo sbagliare meno, ma devo guardare anche quanto di buono ha fatto la squadra e alcune prestazioni. E' una competizione dove si giocano 8 partite e non c'è il pathos dell'eliminazione diretta, ma la squadra è stata attenta fino alla fine".

Teme ripercussioni emotive?

"Siamo uomini di sport, si possono fare degli errori. Non esiste di abbattersi. Per fortuna si gioca ogni 3 giorni, domenica siamo di nuovo in campo. Chi fa sport deve essere felice quando vince e archiviare subito, così come quando perde".

Recupera qualcuno, per esempio Dybala?

"Vedremo domani: magari Massare sa qualcosa in più, ma non credo".