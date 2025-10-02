Il Bologna continua a non vincere in Europa League: al Dall'Ara finisce 1-1 con il Friburgo

Termina 1-1 la partita tra Bologna e Friburgo, valida per la seconda giornata di League Phase dell'Europa League. Il racconto del match.

Non entusiasma il primo tempo del match del Dall'Ara, ma regala comunque un gol al 29', quello del solito Riccardo Orsolini. Odgaard con un gran movimento dopo una rimessa laterale si libera sulla sinistra e crossa rasoterra, trovando una respinta parziale della difesa ospite, sulla quale si avventa Cambiaghi. L'esterno rossoblù calcia verso la porta, Atobolu non è perfetto e sulla ribattuta il più lesto di tutti è Orsolini, che segna l'1-0.

La ripresa inizia con il Friburgo più propositivo, che crea subito un'occasione con Scherhant, che obbliga Skorpuski alla parata con un tiro dal settore sinistra dall'area. Il gol però è nell'area e arriva al 57' grazie al calcio di rigore di Junior Adamu, che incrocia il destro e spiazza il portiere rossoblù, firmando l'1-1. L'ingenuità è però di Castro, che salta in maniera scomposta e colpisce la sfera con il braccio dopo il colpo di testa di Ginter. Al 69' è ancora la squadra di Schuster a rendersi pericolosa con Schernant, che si presenta a tu per tu con Skorupski dopo un errore di Bernardeschi, ma si fa murare dal portiere polacco, così come accade sulla ribattuta a Beste. Il Bologna si riversa in avanti spinto dalla voglia di vincere e all'86' sfiora il 2-1 con Odgaard, che da fuori area però centra Atobolu. È l'ultima emozione di una sfida che si conclude in parità.

