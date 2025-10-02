Roma, 3 rigori falliti. Svilar: "Chi tira ha tanto coraggio, il prossimo verrà segnato"
Il portiere della Roma Mile Svilar ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il ko per 0-1 nel match di Europa League contro il Lille.
Serata amara e sconfitta che si poteva evitare, soprattutto visti i 3 rigori.
"Potevamo fare meglio, almeno pareggiarla se non vincerla. Andiamo avanti".
Mancata un po' di brillantezza?
"Magari abbiamo fatto qualche errore in più del solito. Andiamo avanti e fra 2 giorni a Firenze ci siamo di nuovo".
Le tue parate hanno reso la sconfitta meno pesante.
"Io faccio il mio, peccato per il gol preso al quinto minuto".
Perché non li vuoi vedere i rigori?
"Alla fine guardo sempre, penso che quello che va a tirare ha tanto coraggio. Peccato, il prossimo lo segnerà".
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La firma dell'ultimo calciomercato (quasi criticato da Conte) nella vittoria del Napoli in Champions. De Bruyne punto nell'orgoglio, ma la risposta è da campione. La Juve recrimina e ha un problema in attacco. Italiane: è quasi en plein
La firma dell'ultimo calciomercato (quasi criticato da Conte) nella vittoria del Napoli in Champions. De Bruyne punto nell'orgoglio, ma la risposta è da campione. La Juve recrimina e ha un problema in attacco. Italiane: è quasi en plein
Serie B, Bedin: "Le leghe devono lavorare insieme per affrontare i problemi che gravano sul sistema"
Pianese, Birindelli: "Equilibrio, coraggio, sacrificio, determinazione. Gli ingredienti sono gli stessi"
