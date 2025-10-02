Arezzo, Bucchi: "Il Rimini si è compattato, ha fatto punti e prestazioni"

Cristian Bucchi, tecnico dell'Arezzo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Rimini. Queste le sue parole riportate da ArezzoNotizie

"Affronteremo un avversario che si è compattato grazie alle difficoltà esterne. Ultimamente ha fatto punti e prestazioni, lo sappiamo e ci siamo preparati con attenzione nonostante la settimana corta che abbiamo vissuto. Sono contento di quanto fatto finora, al netto dei nostri errori che si sono susseguiti nell'avvio delle gare. I ragazzi stanno bene fisicamente, hanno sempre lavorato nel modo giusto e i risultati per adesso ci ripagano".

Bucchi ha ribadito l’anima offensiva della sua squadra: "Da quando sono qua non ho mai pareggiato ed è un dato statistico che mi piace: sto cercando di proporre il mio calcio fatto di ricerca del gol, di azioni offensive. Le squadre sparagnine non le ho mai apprezzate. Noi non dobbiamo andare allo sbaraglio ma avere buone idee e tentare sempre di prevalere su chi ci sta di fronte".

Sui nuovi arrivati e sul gruppo: "Sapevo che ci avrebbero messo un po' di tempo a ingranare, non è una sorpresa. Ma sono tutti giocatori forti che hanno alzato il livello della rosa e la competitività interna. Riguarda anche i portieri: per adesso Venturi ha giocato di più ma non significa che Trombini non possa diventare titolare".

Infine, un passaggio sull’infortunio di Dezi: "Il problema al ginocchio sembrava di lieve entità, invece si sta rivelando più complicato del previsto. Insieme allo staff medico stiamo valutando anche l'opzione dell'intervento chirurgico".