La Roma sbaglia tre rigori di fila e il Lille di Giroud sbanca l'Olimpico: 0-1 firmato Haraldsson

Il Lille espugna l’Olimpico e si prende tre punti pesantissimi nella seconda giornata della fase campionato di Europa League. Decisiva la rete iniziale di Haraldsson e soprattutto la serata di grazia del portiere Ozer, capace di neutralizzare ben tre rigori consecutivi nella ripresa. La Roma di Gasperini, generosa ma imprecisa, paga così la mancanza di lucidità sotto porta e resta a mani vuote davanti al proprio pubblico.

Che errore di Tsimikas: Lille avanti

Doccia fredda già al 6’ per i giallorossi: erroraccio di Tsimikas in fase di impostazione, Meunier gli ruba palla e serve Correia, che appoggia a Hákon Arnar Haraldsson. Il talento islandese non perdona e scarica sotto l’incrocio il gol dell’1-0. La Roma prova subito a reagire con Soulé e El Aynaoui, ma entrambi calciano fuori da buona posizione. L’occasione più nitida arriva al 35’: prima Soulé viene murato, poi Tsimikas impegna Ozer e infine El Aynaoui cerca gloria a botta sicura, trovando però il salvataggio di Mandi sulla linea. Niente da fare per gli uomini di Gasperini, che chiudono il primo tempo sotto di un gol.

La Roma sbaglia tre volte lo stesso rigore

La ripresa si apre con una parata decisiva di Svilar su Giroud, ma la Roma cresce e al 57’ Ferguson sfiora il pareggio di testa. Il momento clou arriva però all’81’: dopo un tocco di mano di Mandi, l’arbitro concede un calcio di rigore netto ai padroni di casa. Dal dischetto vanno prima Dovbyk, due volte, e poi Soulé: in tutti i casi è Ozer a dire di no, diventando l’eroe della serata e scrivendo una statistica clamorosa tra le mura dell'Olimpico. Nel finale Koné tenta l'eurogol dalla distanza, ma i francesi resistono fino al 96’ e portano a casa un successo preziosissimo.

