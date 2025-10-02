Caos trasferta per il Foggia: voli cancellati e sciopero. In pullman fino a Bergamo
La crisi della Lumiwings, unita allo sciopero nazionale in programma domani, venerdì 3 ottobre, rischia di trasformare in un’odissea la trasferta del Foggia. Come riportato da L’Attacco.it, la società rossonera aveva da tempo prenotato i voli per Orio al Serio, l’aeroporto più vicino a Caravaggio, sede della sfida contro l’Atalanta Under 23.
La chiusura del “Gino Lisa”, però, ha stravolto i piani: le alternative ferroviarie potrebbero essere complicate a causa delle agitazioni in corso, e così il club si troverà probabilmente costretto a ricorrere al bus del club per raggiungere la Lombardia.
Un viaggio lungo e tutt’altro che confortevole, a poche ore da un match che pesa come un macigno nella corsa salvezza.
