Supercoppa italiana, la finale sarà Napoli-Bologna: quando si gioca e dove vederla
TUTTO mercato WEB
Il Bologna di Vincenzo Italiano esulta, l’Inter di Cristian Chivu torna in Italia. I rossoblù, che con la Coppa Italia sono tornati a vincere un trofeo, sfideranno il Napoli campione d’Italia in finale di Supercoppa italiana.
Quando si gioca. L’appuntamento, sempre allo stadio Al-Awwal Park di Riyadh, è in programma lunedì 22 dicembre alle ore 20 italiane, 22 locale.
La partita, come tutta la competizione, sarà disponibile in Italia, in chiaro, sulle reti Mediaset (Italia1) e in streaming su Infinity. Domani giorno di riposo per le squadre, domenica appuntamento con le conferenza stampa della vigilia. Tutto in diretta testuale su TMW.
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Le tante (troppe) anime del Milan anche sul mercato di gennaio. Ok il profilo della punta ma su Thiago Silva c'è una firma chiara (e non è Allegri). Per l'estate c'è un bivio tra investimenti e contentimento
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile