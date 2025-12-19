Anche la Fiorentina sulle tracce di Thiago Silva ma il difensore sembra orientato su altri club

Dopo essersi svincolato dal Fluminense, a tenere banco è il futuro di Thiago Silva. Sul difensore brasiliano ci sono diversi club che vorrebbero assicurarsi la sua esperienza.

Eppure per l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, il futuro di Thiago Silva non dovrebbe essere in Serie A. "Io continuo a dirvi che a me risulta che Thiago Silva non giocherà in Italia, ve lo posso dire con assoluta certezza" ha svelato il giornalista nel suo canale YouTube. Poi ha aggiunto: "A me risulta che Thiago Silva andrà in un club europeo e che, nonostante quello che è stato detto oggi, il giocatore abbia già in mente dove andare. Non manca molto alla scelta di Thiago.

Vedremo quali saranno gli sviluppi ma oggi Thiago Silva non è in trattativa con il Milan. Mi risulta che la squadra italiana che ha chiamato il giocatore per capire se ci fossero spiragli è la Fiorentina: i Viola hanno fatto una chiamata ma la risposta del giocatore è orientata per altri club. Non mi risulta che Thiago Silva possa andare al Milan o alla Fiorentina ma che andrà in un altro club straniero".