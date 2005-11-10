Woltemade e Kolo Muani insieme nella Juve, quando? Spalletti: "Magari già stasera"

La Juventus e le due prime punte da schierare in contemporanea, un tormentone che si ripete ogni giorno da domenica scorsa e dal pareggio dei bianconeri sul campo del Cagliari, maturato proprio nel momento in cui è entrato Woltemade (stasera titolare in Europa League a Vigo per la partita sul campo del Celta) ad affiancare, e non al posto di, Kolo Muani.

La risposta di Spalletti

La domanda è stata posta questa sera anche dallo studio di Sky Sport a Luciano Spalletti, allenatore della Juve, appena prima della partita: "Sì ma li faremo giocare insieme, e anche stasera magari ci sarà l'occasione. Ho lasciato fuori Kolo Muani e Nico Gonzalez che sono due che possono ribaltare la partita, hanno la forza fisica che strappa la palla del risultato. Nico è uno di quelli che questo veleno ce l'ha addosso. Ci sarà la possibilità di accontentarvi ma poi viene a mancare uno come Alajbegovic che quando riesce a mostrare le sue qualità la squadra gioca un buon calcio. Bisogna trovare qualche possibilità in più, ma non vedo così male la mia squadra in questo momento".

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