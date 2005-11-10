Buonumore per il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, prima della sfida contro il Como. Dagli studi di Dazn gli ex centrocampisti del Milan, Massimo Ambrosini e Christian Brocchi, stanno parlando di dove tengono esposte, nelle rispettive case, trofei e premi vari ottenuti in carriera. E Spalletti si lascia andare ad una battuta.

La battuta di Spalletti

Ambrosini spiega: "Io non le ho esposte, anche se ora mi piacerebbe aver avuto una cura diversa per questa cosa".

Brocchi risponde: "Io fortunatamente una mamma che ha fatto una vetrina dove ci sono tutti i trofei e le magliette fin da quando ero più piccolo, ma anche con la Champions, come faceva a mancare".

Nel mezzo del discorso, dal Sinigaglia si collega Spalletti che coglie la palla al balzo per una battuta auto-ironica: "Per le cose che ho io vinto mi basta un comodino, le metto tutte lì sopra", le sue parole, con un sorriso.