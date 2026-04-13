Fiorentina, Mandragora: "La responsabilità la sento, ma le assenze non devono essere un alibi"

Al Franchi si respira aria di vigilia pesante. La Fiorentina affronta la Lazio con un'infermeria affollata e una classifica che non lascia margini di errore. Tra i pochi punti fermi della formazione di Vanoli c'è Rolando Mandragora, centrocampista titolare che torna dal primo minuto dopo quasi un mese di assenza. Ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio, il centrocampista viola ha parlato delle assenze, del peso della sfida e della corsa salvezza.

Torni titolare dopo quasi un mese. Con tante assenze importanti, senti la responsabilità di trascinare la squadra in una partita che pesa così tanto?

"Sì, assolutamente, la responsabilità la sento a prescindere. Sono uno dei più vecchi, dei più esperti, quindi la sento dall'inizio della stagione. Oggi, con qualche assenza in più, la sento maggiormente. Non deve essere un alibi, però. Sappiamo che chi è a disposizione è il massimo che abbiamo, quindi faremo la nostra partita."

Come avete vissuto questa partita in questi giorni? Oggi c'è la Lazio, poi Lecce e Sassuolo: tre match consecutivi contro squadre con obiettivi ben diversi dai vostri, tre occasioni concrete per guadagnare punti e allontanarsi dalla zona retrocessione. Che percezione avete?

"Da un po' di tempo a questa parte, ogni partita è un'occasione e vale sempre tre punti. Sarà una partita importante e speriamo di fare punti, perché ne abbiamo ancora bisogno. Ne abbiamo bisogno per la salvezza. Potrebbe essere la partita giusta: speriamo."