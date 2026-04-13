Lazio, Cancellieri: "Voglio sfruttare la mia chance, ma l'importante è fare risultato"

La Lazio arriva al Franchi con la necessità di riscattare il pareggio casalingo contro il Parma e di ritrovare continuità in campionato. Tra le scelte di formazione di Sarri spicca il nome di Matteo Cancellieri, schierato titolare a destra nel tridente offensivo biancoceleste. L'attaccante, che mancava dal primo minuto da ottobre, si è presentato ai microfoni di DAZN prima del fischio d'inizio per parlare del valore della sfida contro la Fiorentina, del suo percorso personale e degli obiettivi stagionali.

Quanto è importante questa partita per la Lazio?

"Sicuramente per noi oggi è una partita molto importante, come tutte quelle che stiamo affrontando. È una partita che ci può dare una mano soprattutto dal punto di vista mentale, dopo il pareggio, e che ci può rimettere sul nostro cammino in campionato, oltre a prepararci alla partita di Coppa Italia."

Sembra quasi che questa sia una sorta di prova generale in vista di quella sfida. Tu però torni titolare dopo diverso tempo: quando sei stato chiamato in causa, hai risposto bene. Ora che parti dal primo minuto, può essere uno stimolo anche per tornare al gol?

"Sicuramente è uno stimolo e ho voglia di sfruttare la mia chance. Penso però che l'importante sia la squadra e fare un risultato importante. Non dobbiamo indirizzare la testa verso la partita di Coppa Italia, che sarà più avanti: dobbiamo pensare soprattutto a quello che dobbiamo fare in campionato. Quindi, passo per passo."