Forti: "Ternana in liquidazione volontaria. La proposta d'acquisto è stata revocata"

Fabio Forti, amministratore delegato della Ternana, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'assemblea dei soci. Ecco quanto riportato da TernanaNews: "Mi sono dimesso da amministratore delegato. La società è in liquidazione volontaria, non è fallita. I prossimi passi? Lo deciderà il liquidatore. "La società ha deciso di non aumentare il capitale sociale, non effettuare i versamenti necessari per coprire le perdite e quindi procedere alla liquidazione della società".

C'è il rischio di esclusione del campionato?

"Questo non è detto, dipende dalle norme federali ma ci penserà il liquidatore".

C'è la possibilità di un esercizio provvisorio?

"Non siamo in una procedura di liquidazione giudiziaria ma volontaria. Tecnicamente la società non è fallita"

Cosa serve per gestire la squadra?

"E' compito del liquidatore intraprendere tutte le azioni necessarie"

La famiglia Rizzo come ha commentato la manifestazione d'interesse?

"La PEC arrivata a me e in Comune, ma è stata revocata con una telefonata alle 17.45. In questa telefonata ha dichiarato che non era intenzionato a proseguire nella proposta".