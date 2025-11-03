Empoli, si ferma Tyronne Ebuehi: botta in allenamento e pneumotorace
In casa Empoli si ferma Tyronne Ebuehi, il difensore azzurro ha subito una botta in allenamento e gli esami hanno evidenziato la presenza di uno pneumotorace. Di seguito il report del club toscano:
Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto il calciatore Tyronne Ebuehi, a seguito di un trauma riportato in allenamento, hanno evidenziato la presenza di uno pneumotorace.
Il giocatore è stato sottoposto all’applicazione di un drenaggio toracico e resterà in osservazione per i prossimi giorni, al termine dei quali farà rientro presso la propria abitazione per iniziare il percorso di cura e recupero.
