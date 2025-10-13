Perugia, capitan Giunti è la luce nel buio
La sconfitta interna contro il Rimini ha sancito l'ennesimo disastro del Perugia in questo quanto mai problematico inizio di stagione. Tre punti in nove partite, e l'ultimo posto evitato solamente per la penalizzazione inflitta ai romagnoli.
La gestione Braglia non ha sortito alcun effetto, e la piazza reclama un cambio di rotta immediato che coinvolga il diesse Meluso e forse lo stesso tecnico.
Ad oggi l'unica nota lieta è il centrocampista Giovanni Giunti (20), onnipresente sin dalla gestione Cangelosi, ed omaggiato della fascia di capitano nelle ultime due gare.
In goal contro Bra e Sambenedettese, Giunti può vantare anche un assist per Matos con il Ravenna. Nel pessimo momento del Grifo, in attesa di migliori fortune, è praticamente oro colato.
Se il Perugia vorrà risalire la china dovrà per forza affidarsi a Giunti, e sperare che ritrovino la miglior vena Kanoute, Manzari ed Ogunseye.
Sul ragazzo che studia per avvicinarsi un giorno al livello di Tonali non si spengono gli interessi da parte di club di serie A e B, già manifestatisi ai tempi del suo rinnovo fino al 30/06/2028.