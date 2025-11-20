Padova, si lavora per la mediana: oltre a Touré della Samb piace Giunti del Perugia

Il Padova è al lavoro per rinforzare il centrocampo nella sessione invernale di mercato. Dopo la mancata conclusione dell'operazione Federico Zuccon la scorsa estate (il giocatore è poi approdato alla Juve Stabia) la dirigenza biancoscudata ha individuato due profili per gennaio.

Nel mirino del club veneto, scrive TrivenetoGoal, c'è Giovanni Giunti, giovane centrocampista classe 2005 del Perugia. Il talento umbro ha collezionato finora 14 presenze e 2 reti con la maglia grifone, attirando l'interesse di diverse società. Il Perugia valuta il cartellino del giocatore 500mila euro e il Padova dovrà vedersela con la concorrenza di altri club.

L'alternativa risponde al nome di Moussa Tourè della Sambenedettese, altro obiettivo monitorato dalla società patavina per completare la mediana.