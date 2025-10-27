Palermo, Inzaghi: "Monza di categoria superiore. Se nelle prossime 9 ne perdiamo una va bene"

“Abbiamo analizzato la partita e ho detto alla squadra che se nelle prossime nove ne perdiamo una, il nostro sogno si avvicina. Dobbiamo continuare così”. Il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi parla così alla viglia della sfida contro il Monza tornando sulla gara col Catanzaro: “Abbiamo sbagliato solo il primo tempo e possiamo andare in giro a testa alta per quello che abbiamo fatto e la classifica, anche se dobbiamo migliorare tanto. Col Monza sarà una grande partita e speriamo di fare una bella prestazione”.

Inzaghi poi non risponde al collega Paolo Bianco che nel post gara dell’ultima giornata aveva parlato del Palermo come la squadra più forte della Serie B: “Mi interessano ben poco, ho grande rispetto del Monza che ha giocatori che fino a poco tempo fa erano in Nazionale e una rosa da categoria superiore. Lotterà per vincere come faremo noi, ma in Serie B si può perdere contro chiunque”.

L’allenatore rosanero torna poi sulla prima sconfitta in campionato: “Sapevo che sarebbe arrivata, i giocatori hanno capito che abbiamo sbagliato il primo tempo e ora non deve più capitare, ma li ho visti sereni e ho l’imbarazzo della scelta. - prosegue Inzaghi come riporta Stadionews.it - Dobbiamo avere serenità e razionalità perché speriamo di regalare ai tifosi una vittoria. Stiamo costruendo il futuro gara dopo gara e non sempre si può essere perfetti. A Catanzaro ha influito l’aspetto mentale, poi nella ripresa abbiamo giocato a una porta sola, contro il Monza servirà una grande partita”.

Inzaghi infine si sofferma sulle prestazioni di alcuni singoli: “Sono molto contento di Peda che ha sostituito Bani in modo meraviglioso. Brunori-Le Douaron? L’alternanza è dettata dal tipo di partite che affrontiamo, Vasic è entrato in un momento difficile, ma ha giocato bene così come Corona. Non hanno avuto lo spazio che meritavano, devono avere pazienza. Ci daranno soddisfazioni. Il ruolo di Vasic è da mezzala o trequartista, ma a Catanzaro volevo più cross”.