Palermo, Inzaghi: "Contento per il gol di Le Douaron. Aveva preso troppe critiche immeritate"

Dopo l’1-0 con cui il Palermo ha battuto ieri sera la Sampdoria, ai microfoni ufficiali del club rosanero ha parlato il tecnico Filippo Inzaghi: “Sì sono molto contento. Ci tenevamo a vincere questa terza partita consecutiva, dove secondo me abbiamo fatto i 30 minuti più belli della stagione e lì dovevamo essere in vantaggio con più gol. Poi appena abbiamo decelerato un attimo abbiamo preso quell’occasione di Coda. Probabilmente quella c’ha un po’ preoccupato, anche se poi la squadra nel secondo tempo poteva fare il 2-0 con l’occasione di Ceccaroni clamorosa. Chiaramente avremmo sofferto meno anche se alla fine il nostro portiere ha preso pochi tiri e penso che, visti i numeri, sia una partita vinta meritatamente”.

La terza vittoria di fila vi da ancora più consapevolezza?

“Sì, noi stiamo cercando di creare un’identità e qualcosa per il futuro. Sono contento che qui giocano tutti e sono contento per Le Douaron perché da continuità al gol di Empoli. È un giocatore che probabilmente ha preso anche qualche critica di troppo sono molto felice se stia ritagliando questo spazio”.

Il Palermo è la squadra con più clean sheet casalinghi in questa stagione, considerando i cinque principali campionati europei e le rispettive seconde divisioni.

“Ma questi numeri contano per voi, a me interessa che la squadra continui a giocare con fiducia. I primi 30 minuti siano il prologo per poter giocare così quasi tutta la partita perché abbiamo le qualità per farlo sempre”.

La testa adesso è già ad Avellino?

“Sì perché vogliamo interrompere il tabù dei sintetici, i quali non ci portano molto bene. Prepariamoci al meglio perché sarà un’altra grande partita. Però adesso recuperiamo due giorni perché sia io e la squadra ne abbiamo bisogno”.