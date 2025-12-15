Inzaghi tedoforo: "Speciale portare la fiaccola a Palermo, dove voglio regalare tante soddisfazioni"

Nel pomeriggio a Palermo è sbarcata la fiaccola olimpica che si appresta a fare il giro della Sicilia per poi risalire lo stivale in vista dell’Olimpiade invernale di Milano e Cortina che si svolgerà dal 6 al 22 febbraio.

Fra i tedofori che la porteranno in giro per il capoluogo siciliano, con partenza dallo stadio Barbera, c’è anche il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi che ha parlato dell’onore di partecipare a questo grande evento: “Per uno sportivo fare il tedoforo è il massimo. Portare la torcia a Palermo, dove mi auguro di regalare tante soddisfazioni calcistiche, è qualcosa di speciale. - spiega Inzaghi come riporta Stadionews.it - Ricorderò per tutta la vita i duecento metri che percorrerò con la torcia in mano”.

Oltre a Inzaghi, saranno tedofori anche l’ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tilman J. Frititta (originario di Cefalù), il mezzofondista Rachid Berradi, la campionessa di windsurf Sofia Giunchiglia e il nove volte campione del Mondo di motocross Tony Cairoli, ultimo tedoforo del percorso palermitano, che si è chiuso in Piazza Politeama, della fiaccola