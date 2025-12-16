Bartesaghi nella storia del Milan! Sapete che tutto iniziò con un provino con Maldini e Inzaghi?

Il terzino classe '05 è diventato il difensore italiano più giovane del Milan ad andare a segno in Serie A dai tempi dello storico capitano rossonero.

Resta l’amaro in bocca al Milan dopo il pareggio di San Siro contro il Sassuolo, un 2-2 che pesa soprattutto per l’andamento della gara e per le conseguenze in classifica.

I rossoneri erano stati capaci di ribaltare l’iniziale vantaggio emiliano firmato da Kone grazie a un’incredibile doppietta di Bartesaghi, dando l’impressione di avere la partita saldamente in mano. Le occasioni per chiudere definitivamente il match non sono mancate: le reti annullate a Pulisic e Rabiot, oltre ad altre situazioni favorevoli, avrebbero potuto indirizzare la sfida sul 3-1. Invece, il gol del definitivo 2-2 di Laurienté ha rimesso tutto in discussione, regalando anche qualche brivido nel finale, quando il Sassuolo ha sfiorato addirittura il colpaccio del 3-2. Un risultato che costa caro al Milan, ora costretto a cedere la vetta della classifica: la vittoria dell’Inter a Genova permette, infatti, ai nerazzurri di salire al comando.

In una domenica che, nel complesso, lascia più rimpianti che sorrisi, emerge però una nota decisamente positiva. Ed è una nota che non può che far piacere a chi, dal 2011, racconta e valorizza il meglio del calcio giovanile italiano. Il protagonista è naturalmente Davide Bartesaghi, autore di una prestazione destinata a rimanere nella memoria. Il terzino classe '05, con la sua doppietta, entra di diritto nella storia del club: Bartesaghi ha segnato all’età di 19 anni e 350 giorni, diventando il difensore italiano più giovane del Milan ad andare a segno in Serie A dai tempi di Paolo Maldini, che il 28 febbraio 1988 segnò a 19 anni e 247 giorni. Un dato che certifica non solo la precocità, ma anche il peso specifico del suo rendimento.

Bartesaghi ha legato il proprio percorso al Milan fin da giovanissimo, con un aneddoto significativo che racconta bene il suo talento e la sua determinazione. Al suo primo allenamento in rossonero erano presenti Inzaghi, allora allenatore, e proprio Maldini, accorso per osservare il figlio Daniel. Secondo lo staff tecnico, il ragazzo mostrò fin da subito qualità importanti, tanto che, quando gli fu proposta la possibilità di indossare la maglia del Milan, non esitò a dare un convinto “sì”. Un provino che, col senno di poi, si è rivelato tutt’altro che banale.

Oggi Bartesaghi è diventato una pedina sempre più centrale nel Milan di Allegri. Le sue prestazioni, unite a una crescita costante e a una personalità già matura, lo hanno portato a conquistare la fiducia di tutto l'ambiente. A questo punto, il ruolo di titolare sulla fascia sinistra può considerarsi saldamente suo, senza più discussioni. Un traguardo raggiunto con lavoro, dedizione e, soprattutto, con merito.