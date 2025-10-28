Serie B, si torna subito in campo con il 10° turno. Il programma completo
Prende il via questa sera il decimo turno di campionato per quanto riguara la Serie B. Tutte le gare di disputeranno alle 20:30 con Juve Stabia-Bari, rinviata a causa della situazione societaria del club campano. Questo il programma completo e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B, 10ª GIORNATA
Martedì 28 ottobre
Ore 20:30 - Cesena-Carrarese
Ore 20:30 - Empoli-Sampdoria
Ore 20:30 - Frosinone-Virtus Entella
Ore 20:30 - Palermo-Monza
Ore 20:30 - Pescara-Avellino
Ore 20:30 - Reggiana-Modena
Mercoledì 29 ottobre
Ore 20:30 - Mantova-Catanzaro
Ore 20:30 - Spezia-Padova
Ore 20:30 - Venezia-Sudtirol
Juve Stabia-Bari rinviata a data da destinarsi
CLASSIFICA
Modena 21
Monza 17
Cesena 17
Palermo 16
Frosinone 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14
Venezia 13
Reggiana 12
Avellino 12
Padova 12
Südtirol 10
Virtus Entella 10
Empoli 10
Catanzaro 9
Bari 9
Pescara 7
Spezia 6
Sampdoria 6
Mantova 5
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30