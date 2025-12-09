Il punto sulla B: Castori frena il Monza, a Bari gli ultras disertano lo stadio

Va in archivio la quindicesima giornata del campionato di serie B e, come sempre, non sono mancati risultati a sorpresa. In vetta alla classifica troviamo il tandem Frosinone-Monza a quota 31, ma ciociari e brianzoli hanno un umore diametralmente opposto. I gialloblu di Alvini, ormai non più etichettabili come rivelazione, hanno battuto nettamente una irriconoscibile Juve Stabia vincendo con tre reti di scarto e dominando per tutti e novanta i minuti soprattutto grazie alle giocate di un Kvernadze in stato di grazia. I biancorossi di Bianco, invece, sono stati fermati tra le mura amiche da un Sudtirol che meriterebbe ben altra classifica per quanto sta producendo dalla prima giornata. Bravo Castori a imbrigliare tatticamente il Monza e a rimontare lo svantaggio grazie a un secondo tempo di personalità e carattere. Alle spalle delle prime della classe è successo praticamente di tutto. Il Venezia, pur avendo creato oltre venti occasioni da gol, impatta al Partenio di Avellino per 1-1 e si vede annullare la rete della potenziale vittoria in pieno recupero. Il Modena, dopo un primo tempo in totale controllo, subisce invece il ritorno di fiamma di un Catanzaro ormai esperto in rimonte e che, dalla cintola in su, sciorina un calcio davvero piacevole. Sottil, a fine partita, ha esortato il gruppo a non abbattersi per gli ultimi risultati non propriamente incoraggianti, ma a lungo andare i valori escono sempre fuori e difficilmente i canarini potranno competere per la promozione diretta. Almeno sulla carta.

Risale prepotentemente il Palermo di Inzaghi che, al Castellani, ridimensiona subito le ambizioni di un Empoli troppo altalenante e che vede nella rete di Pellegri l'unica nota positiva di un pomeriggio da dimenticare. Tanti fischi per mister Dionisi da parte della torcida rosanero in virtù di un recente passato contraddistinto da tante sconfitte e dal mancato raggiungimento della promozione in A nonostante i tanti proclami iniziali. Anche in coda sono successe tante cose interessanti, con la Sampdoria che sta finalmente sfruttando in pieno il fattore Marassi conquistando la seconda vittoria interna consecutiva, pure stavolta grazie a un calcio di rigore trasformato da Massimo Coda. La Carrarese, dopo un approccio davvero eccellente, ha pagato a caro prezzo le solite amnesie di una difesa che presumibilmente sarà puntellata nella sessione invernale del calciomercato. Colpaccio dello Spezia nel derby di Chiavari, fanalino di coda diventa il Pescara che divide la posta in palio con un Bari che sin ora non ha tratto alcun vantaggio con il passaggio da Caserta a Vivarini. San Nicola tristemente vuoto, forte la scelta dei gruppi ultras e della tifoseria organizzata di disertare lo stadio in segno di protesta nei confronti del presidente De Laurentiis e della dirigenza.

SERIE B, 15ª GIORNATA

Empoli-Palermo 1-3

7’ Le Douaron (P), 18’ e 75’ Pohjanpalo (P), 63’ Pellegri (E).

Sampdoria-Carrarese 3-2

2’ e 25' Abiuso (C), 18’ e 82 rig Coda (S), 36’ Henderson (S)

Modena-Catanzaro 1-2

31’ Pedro Mendes (M), 66' Antonini (C), 90'+1 Pittarello (C)

Avellino-Venezia 1-1

41’ Missori (A), 51' Svoboda (V)

Frosinone-Juve Stabia 3-0

45’ e 65' Kvernadze, 61' Calvani

Mantova-Reggiana 0-1

53' Reinhart

Monza-SudTirol 1-1

32’ Maric (M), 76' Odogwu (S)

Padova-Cesena 1-1

75' Adamo (C), 90'+3 Varas (P)

Bari-Pescara 1-1

9' Di Nardo (P), 82' Maggiore (B)

Virtus Entella-Spezia 0-1

88' Artistico