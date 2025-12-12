Sudtirol, Bari: "Voltiamo di nuovo pagina. Bari di valore. El Kaouakibi? Valore aggiunto"

Consueta conferenza stampa della viglia per Fabrizio Castori, tecnico del Sudtirol, che ha presentato quest'oggi la sfida di domani contro il Bari in programma al 'Druso' per la 16ª giornata di Serie B.

"La squadra arriva a questa partita nelle stesse condizioni della settimana precedente. Abbiamo azzerato la prestazione di Monza, così come avevamo azzerato quella di Avellino, perché ogni gara richiede di voltare pagina. Non bisogna mai valutare la partita successiva sulla base di ciò che è già accaduto, sia positivo che negativo. Ci siamo preparati in modo adeguato per affrontare un avversario di valore come il Bari.

È vero che la vittoria manca da diverse giornate, ma nelle ultime cinque partite abbiamo raccolto quattro pareggi e una sola sconfitta. La squadra produce gioco e crea occasioni per segnare. Il recupero dell’intero organico ha alzato il livello generale, consentendo maggiore equilibrio e soluzioni più ampie nei 90 minuti. Dobbiamo mantenere pazienza e fiducia, continuando a lavorare con determinazione.

El Kaouakibi e Molina hanno creato un asse di gioco molto efficace, garantendo spinta, equilibrio e continuità sulla corsia di destra. La squadra ha comunque spinto forte anche sulla fascia sinistra. Il recupero di El Kaouakibi rappresenta un valore aggiunto importante, perché la sua presenza migliora la qualità complessiva e offre soluzioni che, nelle settimane precedenti, erano mancanti a causa delle numerose assenze".