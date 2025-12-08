Sudtirol, la soddisfazione di Castori: "Non molliamo mai, pareggio legittimo"

Impresa del Sudtirol che ferma sul pareggio il Monza al U-Power stadium, 1-1 il risultato finale maturato questo pomeriggio in terra brianzola. Al termine del confronto ha parlato il tecnico Fabrizio Castori, il quale ha esaltato la prestazione dei suoi.

"Abbiamo fatto una grande partita, se non giochi bene non riesci a pareggiare a Monza. Nel primo tempo potevamo concretizzare alcune occasioni da gol , il Monza ha dimostrato nell’andare in vantaggio la qualità del suo organico. Noi abbiamo insistito, le partite le giochiamo fino alla fine e siamo stati premiati meritatamente. Giochiamo alti è un mio credo in quanto tieni lontani gli avversari dalla propria area, quando recuperi palla sei vicini alla porta degli altri"

Dopo i risultati a Frosinone e Modena gli altoatesini si sono ripetuti a Monza. Castori aggiunge:“Sono state molte le partite giocate al meglio, a volte non siamo stati fortunati come quella contro l’Avellino. Dopo una buona partenza abbiamo avuto un momento critico in cui ci sono stati 7-8 infortuni, ci stiamo mettendo a posto. La squadra al di la di questo ha sempre onorato gli impegni”.