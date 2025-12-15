Modena, Caso in uscita: spunta il SudTirol. Castori si muove in prima persona

Il mercato di gennaio sarà particolarmente caldo per Giuseppe Caso. Il duttile attaccante è infatti in uscita dal Modena dove ha raccolto appena 17 minuti in campionato e non rientra più nei piani del tecnico Andrea Sottil che gli preferisce altri giocatori nei ruoli offensivi. Per il calciatore non mancano certamente gli estimatori in Serie B con diversi club che si starebbero già muovendo per tesserarlo fra un paio di settimane.

Il classe '98 infatti è già stato accostato alla Sampdoria e al Palermo, in un difficile scambio di mercato con quel Matteo Brunori che in rosanero sta trovando sempre meno spazio e che piace anch'esso ai blucerchiati, ma nelle ultime ore sarebbe stato il SudTirol a provare l'accelerazione come riporta Il Secolo XIX.

Sarebbe infatti stato il tecnico Fabrizio Castori a muoversi in prima persona per l'attaccante, che può giocare sia come esterno offensivo che come trequartista o seconda punta, con il quale spera di iniettare una consistente dose di imprevedibilità in una rosa che pecca forse di estro e abilità nell’uno contro uno. Castori vorrebbe avere il giocatore a disposizione fin dall'inizio di gennaio per poterlo schierare già al rientro dopo la sosta.

