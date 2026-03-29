Casarano, è salvezza matematica: "Dimostrato che questa categoria ci appartiene"

Il Casarano conquista la permanenza aritmetica in categoria grazie al successo per 2-0 contro il Giugliano, coronando una stagione di grande solidità e crescita.

La vittoria consente al club pugliese di festeggiare con quattro giornate d’anticipo un obiettivo fondamentale, certificando il lavoro svolto lungo tutto l’arco del campionato.

Attraverso un post social, la società ha voluto celebrare il traguardo con parole cariche di entusiasmo: "MatematiCamente! Ci sono voluti 26 anni per tornare a respirare il calcio che conta, e ci è bastato un solo anno per dimostrare che questa categoria ci appartiene. Con il cuore, con la grinta e con la forza di un gruppo straordinario, il Casarano Calcio raggiunge la salvezza con ben 4 giornate di anticipo!"

Nel messaggio si sottolinea anche il valore del percorso costruito nel tempo: "Un traguardo che è il frutto della programmazione, della passione del Presidente Filograna, di tutto lo staff e dell'amore instancabile di una piazza che non ha mai smesso di sognare. Oggi festeggiamo la permanenza in Serie C, domani continueremo a costruire il nostro futuro. Orgogliosi di essere Casaranesi", si legge sul post social del club.