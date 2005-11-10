Livorno, A. Lucarelli dopo il ko di Spezia: "Abbiamo giocato anche contro l'arbitro"

Coda polemica alla sfida di Coppa Italia di Serie C fra Spezia e Livorno che ha visto i liguri vincere per 2-1 e staccare il pass per i quarti di finale della competizione. Nel post-partita, Alessandro Lucarelli, direttore sportivo del club labronico ha preso la parola palesando il proprio malcontento per alcune decisioni arbitrali.

"Abbiamo giocato anche contro l’arbitro e così diventa molto difficile - si legge su Amaranta.it -. Lo Spezia è una ottima squadra, ma l’arbitro non ha saputo gestire la gara e sui loro gol, situazioni da 50 e 50 ha preso sempre decisioni in loro favore. La squadra ha giocato secondo me molto bene e dispiace lasciare questa competizione non solo per demeriti nostri.

La prestazione è stata ottima e sicuramente meritavamo di arrivare magari ai rigori, il pareggio era il risultato più giusto. Purtroppo però questo non ci è stato concesso e ripeto non per demeriti della squadra. Ora dobbiamo pensare alla gara di domenica perché sarà una partita molto importante e difficile. Serve alzare il livello di cattiveria e ignoranza perché meritiamo maggiore rispetto da parte di tutti.

Pittino? Ha avuto un problema muscolare, speriamo non sia niente di grave. Morachioli invece è stata una scelta tecnica perché il mister pensava di aver raggiunto i rigori e voleva inserire Peralta e Malotti. In questo momento siamo tutti arrabbiati, ma dobbiamo farla passare e poi pensare a domenica perché al Picchi è troppo importante fare una bella gara".