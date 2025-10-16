Ravenna, Mandorlini: "A San Benedetto offese continue sugli spalti e negli spogliatoi"
Nella giornata di ieri il Giudice Sportivo di Serie C ha comunicato la decisione di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto accaduto nella gara Sambenedettese-Ravenna:
“GARA SAMBENEDETTESE – RAVENNA DEL 12.10.2025 Il Giudice Sportivo, in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa a quanto accaduto al termine della gara durante il deflusso dalla Tribuna allorquando alcuni tesserati della società Ravenna sarebbero stati oggetto di episodi di violenza da parte dei numerosi tifosi della società Sambenedettese, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di Sua competenza in ordine all’accertamento dei fatti segnalati ed alla identificazione dei soggetti autori delle condotte di cui sopra e per l’eventuale seguito ai sensi dell’art. 118 C.G.S”.
Oggi in merito, tramite le colonne del Corriere Romagna arrivano alcune brevi dichiarazioni di Davide Mandorlini, ds del club romagnolo in merito a quanto accaduto: "Siamo stati oggetto di vivaci offese io, il presidente Cipriani, Ariedo Braida e Paolo Scocco. La cosa si è ripetuta negli spogliatoi".
