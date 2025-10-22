...con Giocondo Martorelli

“Il Napoli? Una serataccia… dopo l’autogol di Buongiorno non è ammissibile che una squadra di Conte possa prendere gol nel modo in cui l’ha preso”. Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Giocondo Martorelli.

Non c'è stata partita...

“E’ stato un dominio da parte del PSV, che ha dimostrato più gamba, più energia e voglia. Il Napoli non è entrato più in partita e non ha mai dato la possibilità di poter reagire. E’ stata una serata brutta”.

Sabato c'è l'occasione per reagire: la partita contro l'Inter...

“Le grandi squadre devono essere all’altezza di saper reagire di fronte a certe batoste. Il Napoli da oggi penserà alla partita contro l’Inter".

L'Inter parte favorita....

"L'Inter sta attraversando un momento di grande forma. Anche in campionato ha dimostrato di stare bene. Ma sa che a Napoli troverà una squadra arrabbiata, che avrà voglia di far vedere che non è quella di ieri".

Che succede alla Fiorentina?

“Nessuno ad oggi si sarebbe aspettato una Fiorentina all’ultimo posto senza una vittoria. Questo è un dato di fatto, bisogna usare molto la diligenza per mettersi al lavoro e portare avanti un progetto iniziato questa estate con nuovo allenatore”.

Potrebbe prospettarsi un cambio in panchina?

“No e non sarebbe giusto. Penso che nemmeno lui sia contento di questa situazione. Pensare ad un cambio sarebbe assurdo. Se poi vai ad analizzare alcune partite qualche punto manca. Sopratutto contro la Roma e anche contro il Milan. Non è una squadra che sta facendo bene e non sta sparando un grande gioco. Pioli ha l’esperienza tale da poter riportare la barca al posto giusto”.

Pradé s'è assunto delle responsabilità...

"In conferenza stampa s'è dimostrato ancora una volta una persona di grande lucidità. Si è anche caricato di grandi responsabilità. Ma ha preso un allenatore come Pioli, ha tenuto Kean... . tutti in quel momento, abbiamo definito ottime le operazioni della Fiorentina. Ma non è soltanto colpa di Pradè".