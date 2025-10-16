...con Daniele Di Donato

"Camminano forte entrambe. Bene così. La squadra di Gattuso è un'altra Italia rispetto a prima; Baldini sta facendo benissimo perché è entrato come solo lui sa fare nella testa dei ragazzi. Le scelte sono state giuste". Così a TuttoMercatoWeb.com Daniele Di Donato commenta il momento positivo della Nazionale e dell'Under 21 di Silvio Baldini.

Bastava cambiare Spalletti con Gattuso?

"Sarebbe riduttivo. Spalletti è un grande allenatore, hai sempre fatto bene. Il segreto è entrare nella testa dei ragazzi, Gattuso ha fatto subito un risultato importante ed è partito in modo positivo".

Andremo al Mondiale?

"L'Italia non può stare fuori dal Mondiale. Senza, non è un vero Mondiale".

Serie A: chi è l'anti Napoli?

"Il campionato è ancora lungo da decifrare. Il Milan sta facendo il suo percorso, l'Inter dopo Inzaghi deve ancora capire il suo potenziale. E mi piace la Roma di Gasperini. Sarebbe bello se a contendersi lo Scudetto fossero Roma e Napoli, due squadre del Sud".

E il Milan di Allegri?

"Allegri riesce sempre ad ottenere risultati. A me piace molto. Ha sempre portato i risultati, nonostante qualche critica".

Arranca la Fiorentina.

"Una sorpresa al contrario. Ma ha un ottimo allenatore e una rosa di livello. I valori verranno fuori, ne sono sicuro".

Serie B: è l'anno buono per il Palermo?

"Pippo Inzaghi è una garanzia. E' un allenatore che ti porta passione, entusiasmo, determinazione. Sta facendo un cammino straordinario, la società è forte e il pubblico si commenta da solo. Spero sia l'anno giusto".

E la C, mister?

"Spero che vada su il Vicenza, ha investito tanto e per poco non è riuscito a salire. Con Gallo e con una rosa competitiva è giusto che torni in B. L'Arezzo è quadrato, l'Ascoli gioca bene. La sorpresa è il Ravenna, che sta facendo un ottimo campionato. Nel Girone C invece ci sono le solite: Benevento, Catania e Salernitana".

Lei? Pronto a rientrare?

"Sono pronto. Ho ricevuto alcune proposte, sono pronto a rientrare. Mi sono aggiornato, ho visto partite. E adesso non vedo l'ora di rientrare".