...con Sandro Stemperini

L'Italia che torna a sorridere. La Nazionale di Gattuso, l'Under 21 di Baldini. Vittorie ed entusiasmo ritrovati. "C'era bisogno di aria nuova. Gattuso ha portato entusiasmo e la sua grinta. Quattro partite su quattro l'Italia non le vinceva da tanto. Complimenti al mister, si respirano aria positiva e idee nuove per la Nazionale", dice a TuttoMercatoWeb.com l'Agente Fifa Sandro Stemperini.

Andremo al Mondiale?

"Sì. Vedo un gruppo vero e ben organizzato".

Con Baldini, a Palermo, è esploso Matteo Brunori, di cui lei curò il trasferimento. Oggi, con il tecnico, sorride l'Under 21.

"Conoscendolo, non mi aspettavo che andasse in Nazionale, all'Under 21. E' stata una scelta intelligente da entrambe le parti. Anche se, per quanto ha fatto bene, penso meritasse una panchina importante di B. E sì, al mister va attribuita l'esplosione di Brunori".

Serbatoio per il futuro: le seconde squadre. Quanto incidono?

"Le seconde squadre sono fondamentali per la crescita dei calciatori, rispetto alla Primavera si cresce molto di più Federico Cherubini e il suo staff sono stati dei precursori importanti e tanti club stanno seguendo la scia di quanto fatto dalla Juventus.

Da quella Juve sono venuti fuori tanti talenti. Da Yildiz a Huijsen e Soul. All'epoca le seconde squadre sembravano un'azzardo, oggi si stanno rivelando molto importanti e molti stanno prendendo esempio".

Serie A: chi per lo Scudetto?

"Il Napoli lo vedo ancora favorito, ha un organico completo e Conte è un vincente che sa tirare sempre il massimo dalla sua squadra. Il Napoli ha messo dentro innesti importanti, grazie anche a Giovanni Manna che è un direttore sportivo molto preparato nonostante la giovane età. E sa rispondere bene alle esigenze del mister".

E il Milan di Allegri?

"Allegri riesce a tirare sempre il massimo dai suoi calciatori. Lo abbiamo visto negli anni della Juventus dove con mille difficoltà ha fatto molto bene. Vedo un Milan che gioca bene ed è ben organizzato. Non ha avuto Leao, non oso immaginare cosa farà con lui. Il Milan è un'antagonista importante per il Napoli, le qualità di Allegri possono fare la differenza".

E la B?

"Il Venezia mi sembra la squadra più forte e meglio organizzata. Il Palermo con le qualità di Inzaghi è sicuramente tra le favorite. Mi piace molto il Modena, che una proprietà che sta mettendo grande impegno: la squadra è ben organizzata. E occhio al Frosinone di Alvini, è una squadra che corre tanto e può essere fastidiosa per chiunque".