...con Oscar Damiani

...con Oscar Damiani
© foto di Federico Serra
Alessio Alaimo
Oggi alle 00:00A tu per tu
Alessio Alaimo

"Mi fa piacere per Gattuso che l'Italia stia facendo bene, ha grinta ma anche la giusta psicologia per gestire la Nazionale. E anche Baldini sta gestendo dei giovani interessanti. Il nostro calcio è in crescita, bisogna far giocare i nostri talenti". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Oscar Damiani.

Insomma, nel calcio italiano è tornato il sereno...
"Mi sembra che lo sport italiano in generale stia andando bene. E' un momento positivo per tutto il nostro sport".

Serie A: chi è l'anti Napoli?
"L'Inter. E' la squadra che ha l'organico migliore. C'è una società forte alle spalle. E se la giocherà con il Napoli".

E il Milan di Allegri?
"Sta facendo bene. Allegri dà serenità all'ambiente, è uno pragmatico. Questo Milan deve confermarsi, arrivare in Champions League sarebbe già un bel risultato. Poi l'anno prossimo anno sarà ancora più competitivo".

Che succede alla Fiorentina?
"C'è da lavorare e crescere. Ma può riprendersi. Ha comunque una buona rosa".

Yildiz tratta il rinnovo con la Juventus. Si farà?
"Penso che si farà. E' un ragazzo giovane che è già una certezza. C'è da lavorare sull'ingaggio, però se non rinnovasse mi dispiacerebbe per la Juve e per la Serie A. E' una trattativa complicata e difficile, ma penso che alla fine si troverà l'accordo".

Dove vede Vlahovic?
"Perderlo sarebbe un peccato. Ma serve trovare la quadra sull'aspetto economico. Vlahovic non deve dimenticare ciò che ha fatto per lui la Juve. Spero si trovi un punto d'incontro".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A fa i conti con gli infortuni, ancora una volta. Le Nazionali tolgono giocatori ai club ma il problema non è risolvibile. Alcuni ct farebbero però meglio a pensarci un po' di più prima di rischiare: il caso Pulisic è la prova
