…con Fabio Lupo

“Donati aveva le caratteristiche per guidare la Sampdoria. Dispiace che l’impatto non sia stato positivo”. Così a TuttoMercatoWeb.com Fabio Lupo, ex dirigente della Sampdoria e fino a poche settimane fa ds del Cosenza.

Foti può essere l’uomo giusto per sostituire Donati?

“Si tratta di una persona che conosce bene il mondo Sampdoria, ha maturato diverse esperienze e si tratta di un tecnico con un bagaglio di esperienza ed entusiasmo”.

Serie A: l’Inter ha battuto la Roma…

“Questo campionato si sta rivelando molto bello. La Roma ha dimostrato che il primo posto non era casuale. L’Inter però ha ritrovato quello spirito che aveva un po’ perso con Inzaghi. Va sottolineata una grande condizione atletica”

Chi per lo Scudetto?

“Se il Milan batte la Fiorentina centra un grande risultato e può dire la sua. A prescindere da chi porterà a casa lo Scudetto, vincerà il calcio italiano che dimostrerà di essere ad ottimi livelli”.

E la B, direttore? Lo Spezia arranca.

“Dispiace per lo Spezia. D’Angelo è un ottimo allenatore ma questa sconfitta in casa non ci voleva. É un torneo equilibrato, il campionato si giocherà fino all’ultimo. Palermo e Venezia sembrano avere qualcosa in più. E occhio al Modena”.

E lei? Ha risolto il contratto con il Cosenza…

“Dispiace aver risolto il rapporto. Non c’erano più le condizioni per andare avanti. Mi dispiace per i tifosi. Cosenza merita categorie superiori, mi auguro che accada anche perché quest’anno c’è il mio lavoro dietro”.