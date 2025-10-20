…con Claudio Pasqualin

“La Fiorentina è stata sfortunata. C’è stata un’ingenuità di Parisi. Ma anche quando gioca bene la squadra fa fatica”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403.

”Non merita l’ultimo posto in classifica. Però a forza di dire che è stata sfortunata la classifica piange”.

Pioli potrebbe essere in dicussione?

“No. Sarebbe da matti metterlo in discussione. Credo che questa settimana resisterà. Ma è chiaro che se la situazione dovesse continuare così le voci potrebbero anche alimentarsi. Ma Pioli è uno dei migliori allenatori in circolazione e porterà la squadra fuori da questa situazione”.

Cosa hanno detto gli ultimi risultati nelle zone di vertice?

“Che il campionato si preannuncia meraviglioso. Emozione ed incertezza fino alla fine. A parte la Juve che si è tirata fuori”.

Su chi punta per la vittoria del campionato?

“Il Milan al completo è una squadra che fa paura”

E la B?

“Bene il Modena. Il Palermo lo vedo da vorrei ma non posso, ha sprecato un’occasione per andare al primo posto. E tra le favorite c’è anche il Venezia”.