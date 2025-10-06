...con Giocondo Martorelli

“La Juve ha avuto più paura di perderla che vincerla. Ho visto un primo tempo scialbo, le squadre si sono studiate. Nel secondo tempo il Milan ha fatto qualcosa in più, poi Pulisic ha sbagliato il rigore. Non è stata nel complesso una bella partita". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Giocondo Martorelli.

David?

“Non pervenuto. Strano che Tudor non faccia partire titolare un calciatore come Vlahovic”.

Cosa ha detto questo pareggio?

“Ha avvantaggiato Napoli, Roma e Inter. Ci sono tutte le squadre nel giro di uno-due punti. È un campionato affascinante. Con tante squadre che potenzialmente possono vincere lo Scudetto”

Delude e non poco la Fiorentina.

“La sconfitta della Fiorentina fa preoccupare un po’ tutti. Tre punti sono troppo pochi per unq squadra dalla quale ci si aspettava di più”.

Cosa manca ai vola?

“La mentalità è una delle cose più importanti. Quando perdi sicurezza e autostima diventa complicato. Non ha brillato ma ha creato delle occasioni e ha preso un palo e una traversa”.

Si aspetta un cambio di panchina?

“Penso di no. La società darà fiducia a questo progetto. Dal trittico futuro di partite dovranno trovare orgoglio":