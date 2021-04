17 aprile 1996, dopo 11 anni la Juventus accede a una finale di Champions/Coppa dei Campioni

Il 17 aprile 1996, pur perdendo a Nantes per 3-2, la Juventus centra la finale di Champions League, approdando all'atto conclusivo del massimo torneo continentale a 11 anni di distanza dall'ultima volta, macchiata dai tragici eventi di Bruxelles. La squadra di Marcello Lippi sin dall'inizio della stagione ha come obiettivo dichiarato diventare campione d'Europa e vince agevolmente il suo girone davanti a Borussia Dortmund, Steaua e Rangers. Ai quarti viene eliminato il Real Madrid, mentre in semifinale ecco i francesi del Nantes: a Torino la Juve vince 2-0 permettendo una gara di gestione nel ritorno. Dopo 17' Vialli chiude già il discorso portando avanti i suoi, Capron pareggia poco prima dell'intervallo mentre Paulo Sousa riporta avanti la Juventus. Inutile la rimonta transalpina firmata N'Doram e Renou. Juventus vola alla finale di Roma contro i campioni in carica dell'Ajax.