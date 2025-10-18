18 ottobre 1998, Salas e Sergio Conceicao segnano i primi gol in Serie A: 5-3 all'Inter

Il 18 ottobre del 1998, allo stadio Meazza di San Siro, si affrontano due tra le candidate allo Scudetto. Da una parte c'è l'Inter di Luigi Simoni, senza il miglior giocatore al mondo, quel Ronaldo che aveva giocato sì l'ultima partita del Mondiale contro la Francia - perdendo malamente - ma aveva avuto un attacco di epilessia che lo ha tolto di mezzo per un bel periodo. Dall'altra parte è una Lazio infarcita di campioni, da Mihajlovic a Nedved, passando per Roberto Mancini, Fernando Couto e Almeyda.

La sfida è pirotecnica, ma è anche la prima volta che vanno a segno due stranieri appena arrivati. Salas al primo minuto la sblocca, per il suo primo gol in Serie A (anche se ne aveva già fatti altri nelle coppe), poi Winter, ex di giornata, la pareggia. L'altro straniero è Sergio Conceicao: doppietta per il portoghese a cavallo dell'intervallo, con firma anche di Roberto Mancini: al 74' la sfida è sull'1-5. Non basteranno due gol di Ventola a evitare la sconfitta all'Inter.

Inter-Lazio 3-5

Marcatori: 1' Salas, 22' Winter, 36' Sergio Conceicao, 40' R.Mancini, 53' Sergio Conceicao, 74' Nedved, 77' Ventola, 96' Ventola.

INTER

Pagliuca, Silvestre, Bergomi, Colonnese, Moriero (54' Ventola), Winter, Dabo (64' Zé Elias), Simeone, Zanetti, Djorkaeff, Zamorano.

A disp. Mazzantini, Paulo Sousa, Galante, Pirlo, Cauet.

Allenatore: Simoni.

LAZIO

Marchegiani, Pancaro, Fernando Couto (68' G.Lopez), Mihajlovic, Favalli, Sergio Conceicao, Venturin, Almeyda, Nedved, Salas (15' Gottardi), R.Mancini (48' Baronio).

A disp. Ballotta, Baronio, Iannuzzi, Lombardi, Marcolin.

Allenatore: Spinosi - Direttore tecnico Eriksson.