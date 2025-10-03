Brasile, Crespo batte Palermo e salva la panchina. Flamengo pari, il Palmeiras è a -3

Vittoria fondamentale per il Sao Paulo di Hernán Crespo, che ha battuto 2-0 il Fortaleza di Martín Palermo nel Brasileirao, interrompendo così una serie negativa di quattro sconfitte consecutive, compreso il doppio k.o. contro l'LDU Quito in Copa Libertadores.

Il successo porta la firma di Gonzalo Tapia, attaccante cileno ed ex River, bravo a sfruttare un preciso cross di Emiliano Rigoni per sbloccare la gara. Un gol che ha tolto un peso enorme dalle spalle di Valdanito, fino a ieri sotto pressione per i risultati deludenti. Con questo risultato, il Sao Paulo si mantiene al settimo posto della classifica, posizione che garantirebbe la qualificazione alla prossima Copa Sudamericana. Tuttavia, la prospettiva potrebbe migliorare: se una tra Flamengo e Palmeiras - entrambe semifinaliste - dovesse vincere l’attuale edizione della Libertadores, si libererebbe un posto supplementare per il massimo torneo continentale, e il club paulista potrebbe beneficiarne.

Situazione opposta per il Fortaleza di Palermo, che resta in piena zona retrocessione con soli 21 punti in 25 giornate, a sette lunghezze dalla salvezza. Una crisi pesante, considerando che in Brasile la regola dei quattro retrocessi è rigida e non prevede deroghe. Intanto, in vetta al campionato, il Flamengo non è andato oltre lo 0-0 in casa del Cruzeiro (terzo), permettendo al Palmeiras di sognare l’aggancio: la squadra di Ferreira ha infatti una partita in meno e potrebbero presto mettere pressione ai rubro-negros.