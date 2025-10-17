17 ottobre 1998, prima volta di Totti con la fascia al braccio. Ed è subito rimonta

Il 17 ottobre del 1998, allo stadio Olimpico di Roma, i giallorossi padroni di casa ospitano la Fiorentina. Due filosofie nettamente diverse, da una parte Zdenek Zeman, dall'altra Giovanni Trapattoni. Sono i viola di Rue Costa e Batigol, oppure Edmundo, Toldo e Heinrich. Invece i capitolini hanno tra le proprie fila Cafu e Candela, ma la difesa centrale è composta da Petruzzi e Wome. A centrocampo Di Biagio comanda le operazioni dopo avere sparato sulla traversa, qualche mese prima, il rigore allo Stade de France di Saint Denis.

È la prima volta con la fascia al braccio per Totti. Ne parla così, Aldair, nel momento del passaggio di consegne. “Il suo amore per il club e la città sono la garanzia che ci rappresenterà per anni e anni. Francesco è stato capitano oggi, Francesco deve essere capitano sempre”. La partita invece si apre con un futuro ex, Batistuta, che segna alla mezz'ora. Alenitchev pareggia a un minuto dalla fine, poi Bartelt - una delle meteore più ricordate di quegli anni - si fa fermare due volte, innescando però il sinistro di Totti che insacca al terzo di recupero.

ROMA – FIORENTINA 2-1

Marcatori: 31′ Batistuta, 89' Alenitchev, 93' Totti.

ROMA

Chimenti, Cafu, Petruzzi, Wome, Candela, Tommasi, Di Biagio, Di Francesco, Gautieri (60′ Alenitchev), Delvecchio (78′ Bartelt), Totti.

Allenatore: Zeman

FIORENTINA

Toldo, Padalino, Falcone, Repka, Heinrich, Torricelli, Rui Costa, Amoroso, Batistuta, Oliveira (79' Morfeo), Edmundo (73' Robbiati).

Allenatore: Trapattoni