19 ottobre 1997, 53 mila spettatori all'Olimpico per la Roma. Ma la partita si gioca a Firenze

Il 19 ottobre del 1997, all'Artemio Franchi di Firenze, i padroni di casa ospitano la Roma di Zdenek Zeman. Sarà una stagione buona discreta per i viola che arriveranno al quinto posto, mentre i giallorossi arriveranno appena davanti. In Toscana si vede un sostanziale equilibrio, fino a un rigore concesso per gli ospiti. Si presenta Abel Balbo e Francesco Toldo lo ipnotizzerà. "Mi sono commosso - confesserà il portiere - quando il pubblico ha scandito il mio nome. La parata su Balbo è stata ragionata. Batte rigori quasi sempre sulla destra e ho indovinato la parte giusta. Quella su Di Biagio invece è stata d'istinto, un mezzo miracolo".

A 330 km di distanza, però, c'è il vero spettacolo. Perché per la prima volta l'Olimpico viene aperto per i tifosi giallorossi, per vedere tutti insieme la partita visti i pochi posti a disposizione al Franchi. Risponderanno in 53 mila e l'iniziativa verrà ripetuta, scemando via via con l'arrivo delle pay tv.

Fiorentina-Roma 0-0

Fiorentina

Toldo; Tarozzi, Firicano, Padalino; Serena (93' Piacentini), Cois, Schwarz, Bettarini; Oliveira (82' Kanchelskis), Batistuta, Rui Costa.

A disposizione: Fiori, Mirri, Morfeo, Robbiati, Bigica.

Allenatore: Malesani

Roma

Konsel; Cafù, Petruzzi (90' Gomez), Aldair, Candela; Tommasi, Di Biagio, Di Francesco (75' Vagner), Gautieri (61' Paulo Sergio), Bale, Totti.

A disposizione: Chimenti, Helguera, Lucenti, Delvecchio.

Allenatore: Zeman