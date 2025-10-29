Beraldo insoddisfatto del suo spazio al PSG: Luis Enrique chiede pazienza, lui la cessione

Alla vigilia della sfida contro il Lorient, in casa Paris Saint-Germain, Luis Enrique ha voluto spendere parole importanti per Lucas Beraldo. In conferenza stampa, l’allenatore spagnolo ha sottolineato le qualità del difensore 21enne ex San Paolo: personalità, intelligenza difensiva e un’eccellente capacità di gestione del pallone. “È un giocatore che apprezzo particolarmente – ha spiegato –. Non sta giocando quanto vorrebbe, ma in una squadra come questa è normale. L’obiettivo è migliorare sia il collettivo sia i singoli”.

Tuttavia, secondo quanto riportato da L’Equipe, dietro queste dichiarazioni si celerebbe un vero e proprio appello alla pazienza. Beraldo, infatti, non sarebbe affatto soddisfatto del ruolo da riserva che fin qui ha ottenuto, con sole sei presenze stagionali. Il difensore, arrivato in Francia lo scorso gennaio, aveva già manifestato la volontà di cambiare aria in estate attraverso intermediari e, con l’avvicinarsi del mercato di gennaio, la situazione rischia di riesplodere.

Il contratto lungo, con scadenza fissata al 2028, garantisce al PSG una certa forza contrattuale, ma la volontà del calciatore potrebbe alimentare tensioni in un reparto già sotto osservazione. Con il caso Zabarnyi sempre più centrale nel dibattito parigino, la dirigenza dovrà muoversi con attenzione per evitare di ritrovarsi a gennaio con una nuova grana difensiva. Il messaggio di Luis Enrique è chiaro: Beraldo resta un elemento su cui puntare. Ma ora la palla passa al brasiliano, chiamato a scegliere se continuare a lottare per spazio o cercare fortuna altrove.