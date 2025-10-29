PSG, non tutti sono contenti. Caso Beraldo: Luis Enrique lo elogia ma lui pensa all'addio

Alla vigilia della sfida contro il Lorient, Luis Enrique ha speso parole di grande apprezzamento per Lucas Beraldo (21 anni). In conferenza stampa, il tecnico del Paris Saint-Germain ha voluto sottolineare il potenziale del giovane difensore brasiliano: "Come allenatore cerco di migliorare la squadra, ma anche i singoli giocatori. In questo senso, Beraldo è molto giovane ma ha già tanta esperienza e personalità. Mi piace particolarmente per la sua capacità di giocare con il pallone e difendere con intelligenza. Sono contento di lui. In questo momento non gioca tutte le partite che vorrebbe, ma è così in una squadra come la nostra".

Tuttavia, secondo quanto riportato da L’Équipe, dietro le parole distensive del tecnico ci sarebbe un chiaro messaggio di pazienza indirizzato al calciatore. Beraldo, infatti, sarebbe tutt’altro che soddisfatto del proprio minutaggio - appena sei presenze in stagione - e avrebbe manifestato il desiderio di partire già la scorsa estate tramite alcuni intermediari.

L’ex difensore del São Paulo, legato al PSG da un contratto fino al 2028, non avrebbe cambiato idea, e il suo malumore rischia di riaccendersi con l’avvicinarsi del mercato invernale. Mentre a Parigi si discute sempre più del caso Zabarnyi, il club campione di Francia potrebbe presto trovarsi a dover gestire una seconda grana in difesa, con Beraldo sempre più impaziente di trovare spazio per non perdere il treno del Mondiale.