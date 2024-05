Ufficiale Borussia Dortmund, preso il 15enne Lerma. Ma arriverà solamente nel 2026/2027

Era nell'aria, ora è ufficiale: Justin Lerma ha firmato per il Borussia Dortmund. Come si legge sul sito ufficiale del club i gialloneri hanno acquistato "il talentuoso 16enne centrocampista ecuadoriano per la stagione 2026/2027, quando avrà compiuto 18 anni. Fino ad allora, Lerma, che ha fatto il suo debutto nella massima serie del suo paese in questa stagione all'età di 15 anni, si svilupperà nell'Independiente Del Valle".

Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha commentato così la notizia ai canali ufficiali del club: "Seguiamo Justin da qualche tempo e da allora siamo in stretto contatto con il giocatore e la sua famiglia. Justin si distingue come uno dei migliori giocatori della sua fascia d'età in Sudamerica e siamo felici di esserci assicurati un talento eccezionale".