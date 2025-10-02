La cena di lusso con la madre di Yamal fa discutere: biglietti tra 150 e 800 euro

Una cena esclusiva con Sheila Ebana, madre del prodigio del Barcellona Lamine Yamal, diventa un evento a pagamento per i tifosi. L’appuntamento è fissato per il 7 novembre al Nobu Hotel London Portman Square, organizzato da JEN C Events. La serata, riservata a un massimo di 400 partecipanti e vietata ai minori di 18 anni, prevede cena di gala, musica con DJ e atmosfera glamour. Non ci sarà però Lamine, impegnato lo stesso giorno nella sfida di Liga contro il Celta Vigo.

Nonostante le critiche, i biglietti sono già quasi tutti esauriti e oscillano tra i 150 euro dell’ingresso standard (cocktail di benvenuto e cena di tre portate), i 400 euro del pacchetto intermedio (open bar di champagne e posti privilegiati), fino agli 800 euro della formula VIP, che include tavolo preferenziale, open bar illimitato e una foto con Sheila Ebana.

Un’iniziativa che conferma come la popolarità della nuova stella del Barça si traduca ormai anche in un ritorno economico per la famiglia. Con buona pace dei detrattori.