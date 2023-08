ufficiale Antonio Mionic lascia il Milan. Nemmeno un minuto per lui

Quando nell'inverno 2018 il Milan ha accolto Antonio Mionic (22), sul centrocampista croato esistevano molte aspettative.

Al termine del percorso con under 17 e Primavera rossonera, Mionic è andato in prestito a Montevarchi ed Alessandria, mettendo insieme 40 presenze in serie C.

In questi giorni il SK Lisen, squadra della seconda divisione ceca, lo ha messo sotto contratto da svincolato.

In cinque anni e mezzo, Mionic non ha disputato neanche una gara con la prima squadra del Milan, riuscendo a collezionare solo tre panchine.