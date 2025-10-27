Domani Italia-Brasile al Tardini: già 3500 biglietti venduti. Nell'intervallo canta Carl Brave

Sono già oltre 3500 i biglietti venduti per la sfida amichevole fra Italia e Brasile in programma domani pomeriggio alle 18:15 al Tardini di Parma. Lo comunica la FIGC sui propri canali ufficiali ricordando che le vendite saranno aperte fino al calcio d’inizio nelle agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com; sono previste riduzioni per Under 18, Over 65, studenti universitari iscritti all’anno accademico in corso e per gli abbonati del Parma Calcio. Domani, a partire dalle 16.15, sarà possibile acquistare i tagliandi anche presso il botteghino dello stadio.

Al ‘Tardini’ ci sarà grande spettacolo in campo e non solo. Durante l’intervallo i tifosi presenti allo stadio avranno infatti la possibilità di assistere all’esibizione live di Carl Brave, che canterà ‘Makumba’, uno dei suoi grandi successi, e ‘Occhiaie’, il nuovo singolo uscito venerdì scorso. Grazie alla collaborazione tra FIGC e Radio Italia Solomusicaitaliana, l’artista romano sarà a Parma prima di riprendere il suo ‘Notti brave amarcord tour’, che nelle prossime settimane continuerà a toccare i principali club d’Italia, fino al gran finale in programma il 27 novembre al Palazzo dello Sport di Roma.

In occasione del match con il Brasile spazio anche a ‘Casa Azzurre’ powered by adidas e riservata ai partner FIGC. Sarà la prima volta che verrà organizzata per una gara della Nazionale Femminile, dopo il grande successo dell’evento organizzato al MAXXI di Roma durante la semifinale di EURO 2025 tra Italia e Inghilterra.