TMW Radio Roberto Tricella: "Juve, andrei su Palladino. Inter, Lautaro deve darsi una regolata"

L'ex calciatore Roberto Tricella ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, del momento della Juventus: "Qualsiasi allenatore arrivi ora non può assicurarti certi obiettivi. Al di là che siamo ancora all'inizio, la Juve è a 5-6 punti dalla prima, ci sono i giocatori e tutto per poter recuperare terreno. Cambiare ora non lo capisco, ma se vogliono dare un volto diverso alla stagione non andrei su Spalletti ma su Palladino. Poi magari sbaglio. Spalletti è bravissimo, un allenatore navigato, ma non so...Ripeto, non è una stagione buttata, siamo ancora all'inizio. Come può giocare la Juve? Può giocare a 4, a 3, ha i giocatori per farlo. Serve però insegnare ai calciatori a difendere, non è questione di modulo".

Mentre sul Napoli e l'assenza di De Bruyne, oltre alla sfida all'Inter ha detto: "Certo che condiziona ma serve più il recupero di Lobotka. Non so perché in certe situazioni l'Inter perde perché non le gioca lei e non perchè le giocano le altre. Ha preso due gol che per l'Inter sono improponibili. E' la lettura in fase difensiva dei due centrali che non va. E' stata una lettura imbarazzante. La lite Conte-Lautaro? Conte non sarà simpatico, ma Lautaro non è stato intelligente. Come questa estate con Calhanoglu, certe cose non le fai in campo. Un capitano non fa queste sceneggiate in campo. Questo è un errore, deve darsi una regolata".