Pescara-Avellino, i convocati di Vivarini: ancora out Merola, ma torna Cangiano
Sono 22 i calciatori che il tecnico Vincenzo Vivarini ha convocato per la sfida contro l’Avellino in programma domani. Rispetto alla scorsa gara non ci sono Profeta, La Barba e Giannini in difesa, mentre torna Cangiano in attacco. Ancora assenti Olzer e Merola. Questo l’elenco completo:
Portieri: Desplanches, Saio
Difensori: Capellini, Letizia, Brosco, Corazza, Caligara, Corbo, Gravillon
Centrocampisti: Brandes, Squizzato, Meazzi, Dagasso, Valzania, Graziani, Berardi
Attaccanti: Di Nardo, Cangiano, Tonin, Okwonkwo, Sgarbi, Vinciguerra
